Operaio di 60 anni muore schiacciato da una gru (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia al porto vecchio di Trieste. Un Operaio è morto schiacciato da una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III dell'antico scalo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia al porto vecchio di Trieste. Unè mortoda una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III dell'antico scalo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando...

Advertising

ciropellegrino : Poco fa un operaio di 59 anni è morto cadendo dall'impalcatura di un cantiere a #Ischia, #Napoli. Dicono portato in… - fattoquotidiano : Covid, il figlio di un operaio no vax morto a 63 anni: “Non si era vaccinato per colpa delle stupidaggini che circo… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 53 anni, è morto in un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Sarebbe stato co… - CapitanHarlok6 : RT @ciropellegrino: Poco fa un operaio di 59 anni è morto cadendo dall'impalcatura di un cantiere a #Ischia, #Napoli. Dicono portato in fur… - Snoopy60658293 : RT @ciropellegrino: Poco fa un operaio di 59 anni è morto cadendo dall'impalcatura di un cantiere a #Ischia, #Napoli. Dicono portato in fur… -