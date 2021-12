Bando VisitINPS Scholars B, 25 programmi di ricerca: domande entro il 31 gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Approvato il Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di 25 programmi di ricerca “VisitINPS Scholars Program di tipo B”, per la realizzazione di progetti di ricerca aventi ad oggetto temi ricompresi nell'ambito delle "Aree di ricerca di interesse scientifico" dell'INPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Approvato ildi selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di 25diProgram di tipo B”, per la realizzazione di progetti diaventi ad oggetto temi ricompresi nell'ambito delle "Aree didi interesse scientifico" dell'INPS. L'articolo .

