Calcio | Chelsea | Kovacic positivo al Covid

Advertising

sportmediaset : Mistero #Lukaku: ha perso il posto al Chelsea e l'Inter non lo rimpiange. #SportMediaset - teo_acm : RT @sportface2016: #Chelsea: la carriera di #Jorginho diventerà un documentario - sportface2016 : #Chelsea: la carriera di #Jorginho diventerà un documentario - sportface2016 : #Chelsea, Mateo #Kovacic positivo al #COVID19: l'annuncio di #Tuchel - BetItaliaWeb : ??????Zenit-Chelsea: blues in difesa del primato. Quote e probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Chelsea

Il Tempo

Così come di autostima, attardata com'è in campionato e con ancora addosso le fresche delusioni delle sconfitte cone Atalanta: " In campionato siamo in ritardo, le quattro davanti stanno ...La Juventus non vuole commettere passi falsi in Champions League. I bianconeri saranno protagonisti di una sfida a distanza con ilper conquistare il primo posto nel girone che al momento vede avanti i Blues dopo la vittoria per 4 - 0 contro la Juventus. Per i bianconeri una sfida alla portata contro il Malmoe ma da non ...Londra, 7 dic. – (Adnkronos) – Il centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic è risultato positivo al coronavirus.L’amore per il calcio, la lontananza dal Brasile, gli amici, Verona, Napoli. E poi il sogno che si realizza, arrivando a vincere prima l’Europeo, poi la Champions League con la maglia del Chelsea e sa ...