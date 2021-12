Eca contraria a Mondiale ogni due anni | timori per Coppa Africa

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è riunito a Parigi il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Club Europei (Eca) per affrontare una serie critica di argomenti relativi al futuro del calcio professionistico, in un momento di continue e significative sfide. Sotto la presidenza di Nasser Al-Khelaifi, la riunione del consiglio direttivo dell’Eca è stata la prima ad essere convocata con i membri neoeletti e/o nominati Alessandro Antonello (FC Internazionale), Miguel Angel Gil (Club Atlético de Madrid), Daniel Levy (Tottenham Hotspur FC) e Vinai Venkateshem (Arsenal FC). Oliver Kahn (FC Bayern München) ha assunto il ruolo di primo vicepresidente. Nel corso di tre ore di confronto franco, appassionato e dettagliato, il Consiglio si è concentrato su diverse aree di interesse chiave, tra cui: la posizione unanime contro la proposta di disputaredueladel ...

"L'ha seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della Fifa di campagne di pubbliche relazioni molto attive - recita la nota dell'organizzazione guidata da Nasser Al Khelaifi , ......gioco a cui l'sta dedicando tempo, talento e risorse significative, subordinando anche altri tornei e interessi sportivi a tutti i livelli in tutto il mondo ". Anche la Uefa si è detta...