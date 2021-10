Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 11 ottobre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni Al centro della puntata di stasera un’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Si parlerà del caso Morisi, della presunta lobby nera di Milano e della manifestazione dei no green pass. Tra gli altri ospiti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 11, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 11, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata diun’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Si parlerà del caso Morisi, della presunta lobby nera di Milano e della manifestazione dei no green pass. Tra gli altridi ...

LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 11 OTTOBRE | ore 22:20 | 'Quarta Repubblica' |… - annru75 : RT @QRepubblica: Il commento di @GiorgiaMeloni al microfono di @claudrinald sul risultato elettorale #quartarepubblica - EgidioOnofrio : Quarta Repubblica, Nicola Porro demolisce Roberto Gualtieri: 'Perché non viene in studio da me', vergogna del piddi… - NetGiorgio : RT @tempoweb: 'Perché non viene a #quartarepubblica' #Roma verso il ballottaggio #Porro smaschera il piddino #Gualtieri ?? - tuscolo : RT @Noiconsalvini: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 11 OTTOBRE | ore 22:20 | 'Quarta Repubblica' | Hasht… -