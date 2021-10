Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuove difficoltà per Dazn, dopo i Problemi nella trasmissione delle gare della Serie A nelle scorse settimane. Sulla piattaforma streaming oggi, infatti, era in programma la trasmissione in diretta di Juventus-Alessandria, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, tuttavia, per oltre mezzora è andata in onda su Dazn una puntata di Forum, il programma che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuove difficoltà per, dopo inella trasmissione delle gare della Serie A nelle scorse settimane. Sulla piattaforma streaming oggi, infatti, era in programma la trasmissione in diretta di, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, tuttavia, per oltre mezzora è andata insuuna puntata di, il programma che L'articolo

Advertising

dragonerossoen1 : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - GiorgioGaudio : RT @CalcioFinanza: Problemi su Dazn: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria - juvssl : RT @cmdotcom: #Dazn, nuovi problemi: al posto di #JuveAlessandria va in onda...'#Forum'! 'Ti aspetti #Kulusevski, c'è #Bracconieri' https:… - CornerInter : RT @cmdotcom: #Dazn, nuovi problemi: al posto di #JuveAlessandria va in onda...'#Forum'! 'Ti aspetti #Kulusevski, c'è #Bracconieri' https:… - peppesz : RT @MariaGi80390285: Ma Dazn che problemi ha?? Mi fa vedere Canale 5 al posto di Juve Alessandria in programma ..#deficienti -