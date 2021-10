Sonny Colbrelli svela: “Ho vinto la Roubaix con i tubeless: avevo le ruote bucate in volata. Ho forato ad Arenberg” (Di martedì 5 ottobre 2021) Sonny Colbrelli ha confessato di avere vinto la Parigi-Roubaix 2021 dopo due forature e di essere arrivato al Velodromo con le ruote bucate! Il Campione d’Europa ha conquistato l’Inferno del Nord grazie a un’impresa stellare, ma questo problema tecnico impreziosisce ulteriormente le sue gesta e amplifica la caratura del suo trionfo apocalittico in una domenica caratterizzata da pioggia e fango. Il bresciano ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, spiegando che ha vinto con i tubeless (senza camera d’aria): “Da 32 millimetri, un prototipo della Continentale neanche ancora venduto fino a ieri. Poco gonfiati: 3,4 atmosfere davanti e 3,8 dietro. Sul pavé scorrono meglio, sono confortevoli, attutiscono i colpi e sei più ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021)ha confessato di averela Parigi-2021 dopo due forature e di essere arrivato al Velodromo con le! Il Campione d’Europa ha conquistato l’Inferno del Nord grazie a un’impresa stellare, ma questo problema tecnico impreziosisce ulteriormente le sue gesta e amplifica la caratura del suo trionfo apocalittico in una domenica caratterizzata da pioggia e fango. Il bresciano ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, spiegando che hacon i(senza camera d’aria): “Da 32 millimetri, un prototipo della Continentale neanche ancora venduto fino a ieri. Poco gonfiati: 3,4 atmosfere davanti e 3,8 dietro. Sul pavé scorrono meglio, sono confortevoli, attutiscono i colpi e sei più ...

