Allegri-Vaciago - Procura Figc apre inchiesta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladellaha aperto un procedimento per le presunte minacce subite dal direttore di ‘Tuttosport’ Guidoda parte dell’allenatore della Juventus Massimiliano, alla luce delle dichiarazioni rese da. Previste audizioni di entrambi i protagonisti e dei presenti all’episodio, saranno, inoltre, acquisiti filmati se disponibili per ricostruire i fatti. L’ex tecnico del Milan avrebbe attaccato, secondo il quale gli avrebbe rivolto queste parole. “Direttore di m..! Sì, tu direttore di m…. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società. Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. ...