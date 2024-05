Volley Bergamo - il nuovo roster prende forma | si aggiungono Farina e Adriano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Doppia firma in casaper dareimpulso alla fase di crescita e ricostruzione per la stagione 2024-2025: un duplice accordo porta al’opposto Virginiae la centrale Alice. Quinto e sesto rinforzo dopo l’opposto Piani, il libero Armini e i colpi esteri Mlejnkova e Strubbe. Classe 2004, 26 presenze nella passata stagione con la maglia dell’Hermaea Olbia, alta 196 centimetri, medaglia d’oro agli Europei Under 19 nel 2022 e medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 nel 2023, Virginiaha conosciutodai racconti di Laura Partenio, sua compagna di squadra nel campionato appena concluso. Arriva in prestito dalla Savino Del Bene Scandicci: “Questa per me è un’occasione importante: approccio per la prima volta la A1 con molta ...