Le megastrutture aliene della sfera di Dyson potrebbero circondare almeno 7 stelle nella nostra galassia - suggeriscono nuovi studi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 16 maggio 2024) Scoperte suVia Lattea SecondosetteVia Latteaessere circondate da, chiamate Sfere di, che attirano l’attenzione dei ricercatori in ricerca di vita extraterrestre. Le Sfere die la Tecnologia Aliena Le Sfere di, teorizzate per la prima volta nel 1960 dal fisico Freeman, sono strutture gigantesche costruite da civiltà avanzate attorno alleo ai buchi neri per sfruttarne l’energia e far progredire la civiltà. Rilevare le Sfere diGli scienziati ritengono che se le Sfere di ...