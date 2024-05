‘Abusi e molestie’ - dichiarazioni Peparini fanno discuter - la reazione di coreografi e danzatori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mancini, 'con Bejart attenzioni nei miei confronti, ma era un uomo che si innamorava facilmente...'. Luciano Cannito: "Parole di Giuliano fortemente accusatorie, ma si tratta di esperienze personali. Situazioni rare nel mondo della danza, a mio avviso, possono accadere anche in altri campi. Guai a creare ansie, non trasformiamo il corpo in peccato o tabù"