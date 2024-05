CRONACA DI Roma (Nova) – Un uomo e’ morto investito da un furgone sulla via del Mare a Roma . Il grave incidente e’ avvenuto all’altezza del km 10250, in direzione Ostia, poco dopo le 5 di questa mattina. L’ uomo e’ stato travolto da un furgone ...

CRONACA – L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 maggio 2024 ai Castelli Romani, dove un Uomo di 78 anni è stato investito e ucciso dalla sua stessa auto . La vittima aveva parcheggiato il veicolo in una strada in discesa, ma per ...

Un uomo investito tra le stazioni Termini e Tuscolana: disagi su tutta la linea, treni cancellati - Un uomo investito tra le stazioni Termini e Tuscolana: disagi su tutta la linea, treni cancellati - Una persona è stata investita nel pomeriggio di oggi a Roma da un treno fra le stazioni Tuscolana e Termini. L'uomo, in condizioni gravissime ma ancora in vita, è stato portato d'urgenza in ospedale ...

Investito sui binari: treni fermi tra Tuscolana e Roma Termini - investito sui binari: treni fermi tra Tuscolana e Roma Termini - Sul posto la polizia ferroviaria. Ritardi fino a un'ora per Alta Velocità e Intercity. Disagi sulla linea Orte - Fiumicino Aeroporto ...

Investito e trascinato per diversi metri da un'auto in fuga, è morto un ragazzo di 19 anni - investito e trascinato per diversi metri da un'auto in fuga, è morto un ragazzo di 19 anni - VERONA. Tragedia a Verona dove un ragazzo di 19 anni è morto. A darne notizia è la polizia locale del capoluogo scaligero. L'episodio è accaduto dopo le 2 in via Scrimiari a Veronetta in cui ha perso ...