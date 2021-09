Dotto: non è da Zaniolo che dobbiamo prendere esempi di buone maniere (Di martedì 28 settembre 2021) Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto si schiera in difesa di Nicolò Zaniolo. “Discutiamo di buone maniere? Zaniolo ha sbagliato. Discutiamo di derby? Zaniolo è stato il protagonista numero uno. Lui una spanna sopra, e poi tutti gli altri”. E spiega a cosa si riferisce: “Non parlo di pagelle, ma di come si sta dentro la storia di un derby rispettando i propri tifosi”. Il tifoso chiede al calciatore in campo “dimostrami di aver capito cosa mi cova dentro e perché sono qua a ulcerarmi la vita per te”. E Zaniolo lo ha fatto. “A Nicolò si è chiusa la vena e sono partiti i trofei schiumanti del maschio da giungla. Ma è così lontana dalla giungla una sfida da derby a Roma, Genova, Buenos Aires, Londra, Glasgow, Belgrado, Atene o Istanbul? Ogni epoca traccia il suo slang ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Sul Corriere dello Sport Giancarlosi schiera in difesa di Nicolò. “Discutiamo diha sbagliato. Discutiamo di derby?è stato il protagonista numero uno. Lui una spanna sopra, e poi tutti gli altri”. E spiega a cosa si riferisce: “Non parlo di pagelle, ma di come si sta dentro la storia di un derby rispettando i propri tifosi”. Il tifoso chiede al calciatore in campo “dimostrami di aver capito cosa mi cova dentro e perché sono qua a ulcerarmi la vita per te”. Elo ha fatto. “A Nicolò si è chiusa la vena e sono partiti i trofei schiumanti del maschio da giungla. Ma è così lontana dalla giungla una sfida da derby a Roma, Genova, Buenos Aires, Londra, Glasgow, Belgrado, Atene o Istanbul? Ogni epoca traccia il suo slang ...

Advertising

napolista : Dotto: non è da #Zaniolo che dobbiamo prendere esempi di buone maniere Sul CorSport: si è comportato da maschio da… - SoniaSamoggia : Significa: 'Non rinnego quello che ho fatto'. Dovremmo anche prendere in considerazione il fatto che si fossero pr… - morenoAlmare : La prima di Bellicapelli è sempre spunto di argomenti Agli amici interisti che volevano Agnelli come nano da giardi… - Avvocaprio : @SirDistruggere H e apostrofi non pervenuti … almeno Hannibal Lecter era dotto… - zazarein68 : @Martinetus @charliecarla Ne conosco uno bravo, dottó! Qualcuno in questa TL ne ha anche già citato paese e indiriz… -