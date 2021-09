Ufficiale | Spal | il difensore Patryk Peda rinnova fino al 2024

(Di giovedì 23 settembre 2021) Laha blindato il giovane: il centrale ha firmato il rinnovo di contratto. Ecco il comunicato del club di Ferrara: “S.P.A.L. comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il giovane. Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurroal 30 giugno. Nato in Polonia nel 2002, ha iniziato la sua esperienza in biancazzurro nella stagione sportiva 2018/2019 con la selezione Under 17 per approdare poi nella formazione Primavera con la quale ha giocato per due stagioni, sia nel Campionato Primavera 2 che nel Campionato Primavera 1. Convocato in più occasioni nelle rappresentative giovanili del proprio paese, attualmente fa parte della Nazionale Polacca Under 20 con la quale ha raccolto le ...

Advertising

psb_original : UFFICIALE - Spal, Peda rinnova fino al 2024: il comunicato #SerieB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Spal, rinnova il giovane Seck - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - ???? #SPAL, rinnovo di contratto per #Seck ?? Il comunicato e la nuova scadenza #LBDV… - psb_original : UFFICIALE - Spal, il giovane Seck in biancazzurro fino al 2025 #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Spal

TUTTO mercato WEB

... oggi o comunque entro la settimana è previsto l'annuncio. Preziosi rimarrà nel board per ... dal Parma al Pisa, passando per Como e. Così, anche il club più antico d'Italia finisce per ...Cristian Brocchi torna in panchina. L'ex allenatore di Milan e Monza, guiderà il Vicenza, dopo l'esonero di Mimmo Di Carlo E' costato caro il ko contro laa Domenico Di Carlo. In mattinata è finita ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Vicenza. Il club di Serie A ha deciso di esonerarlo e di affidarsi ad un Milan. Alla guida dei ...Ora non ci sono più dubbi, Federico Viviani (foto) è definitivamente tornato. Le prime prestazioni positive avevano indotto tanti tifosi e addetti ai lavori alla prudenza, anche perché il regista non ...In casa Vicenza scoppia un vero e proprio caso Padella dopo la reazione furiosa in seguito al cambio di Di Carlo ...