Juventus, si lavora ai rinnovi: Il top player vicinissimo alla firma (Di giovedì 23 settembre 2021) Dybala sarà il centro del nuovo progetto tecnico della Juventus. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la nuova Juve sarà costruita intorno al talento e la classe dell'argentino. Da diverso tempo la dirigenza bianconera e il calciatore discutono del rinnovo di contratto. Considerate troppo alte, fino ad ora, le pretese del giocatore. Sembra però essersi accorciata la distanza tra le due parti. Tra pochi giorni ci sarà un incontro, le due parti sembrano aver fatto passi in avanti concreti e cercano di limare gli ultimi dettagli di un contratto che vedrà scadenza nel 2025. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

