Gli eterni anni ' 80 dei Duran Duran

(Di sabato 11 maggio 2024) La band di Simon Le Bon ha attraversato quattro decadi musicali senza cadere nell’oblio: concerti sold out e primi posti in classifica. Il segreto? Si sono sempre rinnovati, capendo per primi la potenza di internet e videoclip. Inoltre ospitano star nei loro dischi. Come Victoria De Angelis dei Måneskin, nell’ultimo album Danse Macabre. Sono i, l’espressione più autentica di quello che è davvero rimasto degliOttanta. Nel curriculum hanno oltre quarant’di carriera, una dozzina di hit che chiunque riconosce al primo ascolto e un’attività live che non segna il passo, come dimostra il sold out in pochi giorni dello show del 21 luglio al Lucca Summer Festival, che verrà replicato il 23 per far fronte alle richieste di biglietti. La storia della musica pop è fatta di ...