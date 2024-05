Frosinone-Inter vale il ritorno al successo Di Francesco rischia – CdS

(Di sabato 11 maggio 2024) L’vince per 5-0 contro ile si gode una serata di show al Benito Stirpe. Il Corriere dello Sport riassume tutto ciò che ènel venerdì sera di Serie A. FESTIVAL DEL GOL – Inhanno segnato tutti, ma proprio tutti. La squadra di Simone Inzaghi risponde alla sconfitta shock contro il Sassuolo e fa cinque gol a pochissimi giorni di distanza dalla partita del Mapei Stadium. Apre la serata Davide Frattesi nel primo tempo su assist di Marcus Thuram, poi ci deve pensare Yann Sommer a tenere il vantaggio su una botta paurosa di Marco Brescianini. Anche Walid Cheddira ci prova e colpisce la traversa di destro spaccando la porta. Nella ripresa inizia lo show nerazzurro. Marko Arnautovic segna il suo terzo gol in campionato su passaggio perfetto di Frattesi. Nel finale Tajon ...

Frosinone-Inter 0-5, la sintesi della partita - frosinone-inter 0-5, la sintesi della partita - Grazie a questo successo i campioni d' Italia salgono a quota 92 punti in classifica, il Frosinone resta fermo a 32 ...

De Ketelaere brilla all’Atalanta, Pioli ammette: «DUE MOTIVI per cui non è andata bene al Milan». Ecco cosa è successo al belga - De Ketelaere brilla all’Atalanta, Pioli ammette: «DUE MOTIVI per cui non è andata bene al Milan». Ecco cosa è successo al belga - Pensato di cambiargli ruolo No, perché avevamo altri progetti». L’Inter campione d’Italia ha vinto dilagando sul Frosinone al Benito Stirpe. Spettro retrocessione per la squadra di Di Francesco La ...

Frosinone, Di Francesco imbufalito dopo la sconfitta con l’Inter: “Risultato bugiardo” - Frosinone, Di Francesco imbufalito dopo la sconfitta con l’Inter: “Risultato bugiardo” - L’Inter strapazza il Frosinone e scrive un’altra pagina di storia. Cinque reti allo “Stirpe” e successo rotondo commentato da L’Inter di Inzaghi continua a vincere e a divertire. Anche con il titolo ...