Traffico Roma del 11-05-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 11 maggio 2024) Luce Verdeun giorno Bentrovati dalla redazionenella norma in queste ore Sui raccordi autostradali e sulle principali strade della città dalle 10 in Piazza del Popolo per l’evento di Sport e Salute tennis & Friends special edition sono possibili le difficoltà di circolazione in tutta l’aria circostante fino alle 18 di domani domenica 12 Maggio i disagi oggi in piazza Caduti della Montagnola a partire dalle 16.30 siglata qui una manifestazione e al palazzo dello sport stasera possibili difficoltà aldi zona per un concerto con inizio ore 21 raccomandiamo di guidare con prudenza per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde punto it da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie come sempre per l’attenzione un servizio a cura dell’ACI e della polizia locale ...