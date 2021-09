Draghi: “Un governo che non fa danni è già molto. Ma…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto questa mattina all’assemblea nazionale di Confindustria. Il premier è intervenuto su diversi temi, dalla transizione ecologica passando per il rincaro delle bollette fino a dettare il sentiero per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid. #Draghi:”Un governo che cerca di non far danni è già molto. Ma non basta, purtroppo, per affrontare le sfide dei prossimi anni”. Un passaggio significativo del suo intervento all’Assemblea di #Confindustria di oggi pic.twitter.com/4kpW9gfmtp — Pietro Raffa (@pietroraffa) September 23, 2021 Uno dei temi politici più caldi degli ultimi mesi è quello del rincaro bollette. “In assenza di un intervento del governo, nel prossimo trimestre il prezzo dell’elettricità potrebbe salire del 40%, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Presidente del Consiglio Marioè intervenuto questa mattina all’assemblea nazionale di Confindustria. Il premier è intervenuto su diversi temi, dalla transizione ecologica passando per il rincaro delle bollette fino a dettare il sentiero per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid. #:”Unche cerca di non farè già. Ma non basta, purtroppo, per affrontare le sfide dei prossimi anni”. Un passaggio significativo del suo intervento all’Assemblea di #Confindustria di oggi pic.twitter.com/4kpW9gfmtp — Pietro Raffa (@pietroraffa) September 23, 2021 Uno dei temi politici più caldi degli ultimi mesi è quello del rincaro bollette. “In assenza di un intervento del, nel prossimo trimestre il prezzo dell’elettricità potrebbe salire del 40%, ...

