Bob Odenkirk scherza sulle sue condizioni di salute e la sua "meravigliosa" settimana (Di sabato 7 agosto 2021) Reduce da una crisi cardiaca, Bob Odenkirk ha scherzato attraverso il suo profilo Twitter sulle sue condizioni di salute e la sua settimana in stile 'La vita è meravigliosa'. Nonostante sia reduce da un attacco cardiaco, Bob Odenkirk non ha perso la voglia di scherzare sulle sue condizioni di salute e la sua autoironia. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, il protagonista di Better Call Saul ha paragonato la sua ultima settimana a La vita è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) Reduce da una crisi cardiaca, Bobhato attraverso il suo profilo Twittersuedie la suain stile 'La vita è'. Nonostante sia reduce da un attacco cardiaco, Bobnon ha perso la voglia diresuedie la sua autoironia. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, il protagonista di Better Call Saul ha paragonato la sua ultimaa La vita è ...

