Valentino Rossi lascia la Moto Gp ma rilancia | “Correrò nelle auto” I video con i più bei sorpassi del “dottore”

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - Pablecito80 : RT @JonEmFarias: @museodiemozioni Aguante Valentino Rossi - MaxKidd7_MD : RT @FBiasin: Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lorenzo. #Ross… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

...in una conferenza stampa straordinaria convocata per il pomeriggio di giovedì 5 agosto " alla vigilia del gran premio di Stiria con cui la MotoGp riparte dopo la lunga pausa estiva "..."Ho deciso di fermarmi a fine stagione. E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP". Lo ha dettoannunciando il suo ritiro dalle corse. "Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E' stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso ...ROMA, 05 AGO - "Valentino Rossi è in assoluto uno dei più grandi atleti, non solo italiani, ma di tutti i tempi e di tutti gli sport. Ha preso la prima medaglia 25 anni fa, per lo sport è qualcosa di ...MotoGP Valentino Rossi si ritira a fine stagione: i suoi progetti futuri. Il "Dottore" ha rilasciato una lunga intervista ...