Covid, sale ancora il tasso di positività: è all’1,9%, +0,6% rispetto a ieri. I DATI (Di domenica 18 luglio 2021) La percentuale di positivi sui tamponi fatti non era così alta dal 3 giugno scorso. In Italia, secondo il bollettino del 18 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 3.127 i nuovi casi di coronavirus su 165.269 tamponi (ieri 3.121 casi su 244.797 test). In ospedale ci sono 1.136 (+25) persone ricoverate con sintomi e 156 (-6) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.287.458 e i morti 127.867 (3 nelle ultime 24 ore) Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) La percentuale di positivi sui tamponi fatti non era così alta dal 3 giugno scorso. In Italia, secondo il bollettino del 18 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 3.127 i nuovi casi di coronavirus su 165.269 tamponi (3.121 casi su 244.797 test). In ospedale ci sono 1.136 (+25) persone ricoverate con sintomi e 156 (-6) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.287.458 e i morti 127.867 (3 nelle ultime 24 ore)

