Bracciano | il bar diventa il ritrovo dei pregiudicati | i residenti non ci stanno | scatta la chiusura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Era da tempo che idi Castelnuovo di Porto si lamentavano a causa del chiasso proveniente da un locale, non distante da alcune scuole. A seguito di queste segnalazioni i Carabinieri hanno iniziato un’attività di analisi; inizialmente attraverso un controllo documentale e successivamente nella valutazione dei servizi di osservazione. Il locale, nel tempo, si era trasformato in un luogo diabituale per alcune persone pregiudicate e pericolose per l’ordine pubblico, la moralità, il buon costume e la sicurezza dei cittadini. Proprio l’anno scorso, infatti, davanti questo bar si era verificato un accoltellamento sempre nel mese di luglio. A ...