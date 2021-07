Qual è il miglior condizionatore portatile senza tubo per l’estate 2021

Leggi su wired

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Foto: Electrolux)Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione. I condizionatorihanno il grande vantaggio di essere utilizzabili già non appena estrapolati dalla confezione d’acquista perché non richiedono di perforare il muro per disperdere l’aria calda all’esterno. Al contrario, sfruttano il condensatore interno e un contenitore che raccoglie l’acqua e che deve essere svuotato con regolarità. Abbiamo scelto cinque modelli per. Elettrolux ChillFlex Pro (Foto: Electrolux)Per chi ...