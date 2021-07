Covid: Boccia, 'contagi in crescita impongono vaccinazione di massa' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Da qualche giorno, dopo settimane di costante calo, i contagi sono in aumento; le vittime continuano, per fortuna, a diminuire, così come i posti letto degli ospedali occupati da pazienti Covid-19. Accade in Italia e ancora di più in molti altri Paesi europei. La pandemia non è stata sconfitta, siamo in una nuova fase e va affrontata con rigore". Lo afferma Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd. "La variante Delta -aggiunge- continua a diffondersi a grande velocità, ma adesso abbiamo la campagna di vaccinazione che sta dando i frutti sperati. I contagi in aumento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Da qualche giorno, dopo settimane di costante calo, isono in aumento; le vittime continuano, per fortuna, a diminuire, così come i posti letto degli ospedali occupati da pazienti-19. Accade in Italia e ancora di più in molti altri Paesi europei. La pandemia non è stata sconfitta, siamo in una nuova fase e va affrontata con rigore". Lo afferma Francesco, responsabile Enti locali del Pd. "La variante Delta -aggiunge- continua a diffondersi a grande velocità, ma adesso abbiamo la campagna diche sta dando i frutti sperati. Iin aumento ...

