Inghilterra | Southgate | “Dobbiamo prepararci bene | non siamo mai stati in finale”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 luglio 2021) “Sono un’ottima squadra. Li abbiamo affrontati due volte in autunno e quando ci stavamo preparando. Conoscevamo il loro record, sapevamo quanto fosse difficile batterli, sapevamo che hanno giocatori molto bravi e penso che siano migliori ora di quanto non fossero allora“. Così Garethalla vigilia della partita contro la Danimarca, valida per le semifinali di Euro 2020. Il ct inglese ha anche parlato della forza degli avversari, sottolineando come un evento tragico come quello accaduto a Christian Eriksen abbia cementato ancora di più il gruppo: “Per loro, è stato un duro colpo non solo perdere Christian come giocatore, ma per tutto quello che è successo. Ma hanno ...