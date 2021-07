Covid: Messina, 'mobilitare risparmio su investimenti di impatto e sostenere pmi' (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le banche di sviluppo e i governi dovrebbero lanciare fondi di impatto specializzati per mobilitare il risparmio privato verso investimenti di impatto". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo e presidente della Task Force Finance & Infrastructure del B20, intervenendo al B20-G20 Dialogue on Finance & Infrastructure 'Accelerating sustainable and inclusive growth'. "I governi devono creare il quadro e gli incentivi affinché il settore privato si adatti e agisca per avere un impatto sull'ambiente e sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le banche di sviluppo e i governi dovrebbero lanciare fondi dispecializzati perilprivato versodi". Lo ha detto Carlo, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo e presidente della Task Force Finance & Infrastructure del B20, intervenendo al B20-G20 Dialogue on Finance & Infrastructure 'Accelerating sustainable and inclusive growth'. "I governi devono creare il quadro e gli incentivi affinché il settore privato si adatti e agisca per avere unsull'ambiente e sulla ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Messina rendere ripresa solida e sostenibile per prossimi 10 anni - #Covid: #Messina #rendere #ripresa - TV7Benevento : Covid: Messina, 'mobilitare risparmio su investimenti di impatto e sostenere pmi' (2)... - TV7Benevento : Covid: Messina, 'mobilitare risparmio su investimenti di impatto e sostenere pmi'... - TV7Benevento : Covid: Messina, 'rendere ripresa solida e sostenibile per prossimi 10 anni'... - messina_oggi : Olio Nocellara dell’Etna, prosegue l’iter per riconoscimento della DopPALERMO (ITALPRESS) – Il Covid ha rallentato… -