La vittoria ce l'ha persino nel cognome, e Roberta Vinci ha impiegato ben poco a trasferirla dal tennis al padel. Precisamente un solo torneo, il primo della sua nuova avventura nel mondo della pala, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roberta vince Roberta vince subito e rilancia: "Può essere un inizio" Roberta si sta mettendo in gioco, e grazie alle sue capacità motorie e a un'esperienza incredibile, seppur derivata da un altro sport, ha degli enormi margini di miglioramento. Se continuerà ad ...

