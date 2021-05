David di Donatello 2021 | come si svolgerà la premiazione? Ecco tutte le candidature

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 10 maggio 2021) La 66esima edizione deidisi terrà martedì 11 maggio alle ore 21:25 su Rai 1 e a condurre la kermesse ci sarà Carlo Conti. Lo spettacolo sil'anno scorso, nel Teatro dell'Opera di Roma. Tutto quello che c'è da sapere suidiL'edizionepurtroppo sarà condizionata dalla presenza della pandemia, con in gara film che non sono ancora usciti nelle sale italiane, ma unicamente sulle piattaforme in streaming.è stato per gli Oscar, anche idisaranno caratterizzati da tante artiste donne, specialmente due che sono stata nominate alla miglior regia, ovvero Emma Dante per «Le sorelle Macaluso» e Susanna Nicchiarelli per «Miss Marx»: ...