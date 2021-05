Melito in lacrime per Mario | giovane lascia moglie e figlia

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021)sconvolta per la morte diNardi. Il, come riporta Internapoli, è deceduto all’ospedale San Giuliano di Giugliano. La scomparsa sarebbe avvenuto a seguito di complicazioni di una appendicite che sarebbe poi sfociata in peritonite., mortoNardiera sposato dal 2015 con Ivana ed era papà di una bimba L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.