Fedez e le scuse per le frasi omofobe, Vittorio Sgarbi choc: 'Ha capito che può vendergli le unghie smaltate'. I fan s'infuriano (Di martedì 4 maggio 2021) e le scuse per le frasi omofobe, Vittorio Sgarbi choc: ' Ha capito che può vendergli le unghie smaltate '. I fan s'infuriano. A tre giorni dal concertone del primo maggio, non si placano le polemiche ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) e leper le: ' Hache puòle'. I fan s'. A tre giorni dal concertone del primo maggio, non si placano le polemiche ...

Fedez : @GuidoCrosetto Le porgo le mie scuse, l’ho presa troppo sul serio evidentemente. Buona giornata a lei ?? - EnricoLetta : Sulla censura al #concertone del #primomaggio esigiamo subito chiarimenti e scuse da parte della RAI. Voglio ringra… - fattoquotidiano : Enrico Letta: “Sono grato a Fedez, di cui condivido le parole molto forti. Ora ci aspettiamo tutti un chiarimento e… - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: MA #LETTA DALLA #RAI VUOLE LE SCUSE PER #FEDEZ O VUOLE PASSARE ALL'INCASSO? Tanta premura per il menestrello barricad… - Nikolao28185737 : RT @ChiodiDonatella: MA #LETTA DALLA #RAI VUOLE LE SCUSE PER #FEDEZ O VUOLE PASSARE ALL'INCASSO? Tanta premura per il menestrello barricad… -