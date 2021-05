Il Papa esprime tristezza per la tragedia dei pellegrini in Israele (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Papa Francesco ha espresso la sua personale tristezza per la tragedia che ha visto morire in Israele 45 pellegrini ebrei ortodossi che partecipavano ad un raduno religioso sul Monte Meron, in occasione della festa di Lag ba-Omer. "Con tristezza esprimo la mia vicinanza al popolo israeliano", ha detto al termine della recita del Regina Caeli, "assicuro la mia preghiera per le vittime di questa tragedia ed i loro familiari". Già nei giorni scorsi l'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa aeva inviato un messaggio di cordoglio al presidente di Israele, Reuven Rivlin. Gli ordinari cattolici di Terra Santa avevano espresso le loro condoglianze anche alle famiglie di quanti sono rimasti coinvolti nell'incidente e assicurato le loro preghiere ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI -Francesco ha espresso la sua personaleper lache ha visto morire in45ebrei ortodossi che partecipavano ad un raduno religioso sul Monte Meron, in occasione della festa di Lag ba-Omer. "Conesprimo la mia vicinanza al popolo israeliano", ha detto al termine della recita del Regina Caeli, "assicuro la mia preghiera per le vittime di questaed i loro familiari". Già nei giorni scorsi l'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa aeva inviato un messaggio di cordoglio al presidente di, Reuven Rivlin. Gli ordinari cattolici di Terra Santa avevano espresso le loro condoglianze anche alle famiglie di quanti sono rimasti coinvolti nell'incidente e assicurato le loro preghiere ...

mauriziobonanno : RT @Agenzia_Italia: Il Papa esprime tristezza per la tragedia dei pellegrini in Israele - Agenzia_Italia : Il Papa esprime tristezza per la tragedia dei pellegrini in Israele - papa_cannolo : RT @DebAttanasio: Di Maio che esprime solidarietà a #Fedez è lo stesso che guidava i 5S che si sono astenuti al voto sulle unioni civili, o… - Qua_Agatha : @cosmic53 @mircoDmirco 'Segua più il Papa' è davvero triste. Don Mirco non è una pecora che segue il pastore, ha u… - MicheleIppolito : Papa Francesco esprime la volontà di visitare la Corea del Nord -