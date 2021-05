“Amo i non violenti, i libertati gli omosessuali. Credo al dialogo, alle carezze, agli amplessi” (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi Marco Pannella avrebbe compiuto 91 anni. Per ricordalo pubblichiamo la bellissima introduzione che fece al libro di Andrea Valcarenghi “Underground a pugno chiuso” Carissimo Andrea, mi chiedi una “prefazione” a questo tuo libro.L’ho letto e riletto per settimane, compiendo i gesti della preparazione ad una critica, ad un giudizio, ad una presentazione, a questa apparente ed ennesima mia complicità o connivenza con qualcuno di voi. Annoto allora quel che mi par buono, ed è molto; quello da cui dissento, che non è poco; ricorro alle categorie di bello e di brutto e trovo bei racconti, davvero, come belle sono tante pagine, rasi, annotazioni cui dà ogni tanto risalto per contrasto il “brutto” della proclamazione ideologika-klassista, residuo obbligato del borghesaccio che eri e che come tutti noi rischi di tornare ad essere, preoccupazione tua e di tanti altri ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi Marco Pannella avrebbe compiuto 91 anni. Per ricordalo pubblichiamo la bellissima introduzione che fece al libro di Andrea Valcarenghi “Underground a pugno chiuso” Carissimo Andrea, mi chiedi una “prefazione” a questo tuo libro.L’ho letto e riletto per settimane, compiendo i gesti della preparazione ad una critica, ad un giudizio, ad una presentazione, a questa apparente ed ennesima mia complicità o connivenza con qualcuno di voi. Annoto allora quel che mi par buono, ed è molto; quello da cui dissento, che non è poco; ricorrocategorie di bello e di brutto e trovo bei racconti, davvero, come belle sono tante pagine, rasi, annotazioni cui dà ogni tanto risalto per contrasto il “brutto” della proclamazione ideologika-klassista, residuo obbligato del borghesaccio che eri e che come tutti noi rischi di tornare ad essere, preoccupazione tua e di tanti altri ...

borghi_claudio : @AntiPUDE Bella domanda. Infatti io le frontiere le amo ??. Al tassista però ho spiegato che lui si lamenta giustame… - acexwalls : RT @onlythebrawe1: Quì per dirvi che mi amo e che se ci uniamo ce la possiamo fare. Se non avete voglia RT I vote #Louies for #BestFanAr… - Spinning2020 : @Amo_Abbracci Mi spiace romperli ma, 'cogliona' non si può leggere... sarai per caso la boldrona in incognito??????? ???? ???? - sharon_dellunto : RT @onlythebrawe1: Quì per dirvi che mi amo e che se ci uniamo ce la possiamo fare. Se non avete voglia RT I vote #Louies for #BestFanAr… - _tooyoungxx : @louisthxbit non so se lo sono ma in tal caso ti amo -

Ultime Notizie dalla rete : Amo non Un ristorante dedicato a Sophia Loren a Firenze 'Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa ...

La 'Libertad' di Ibla: a colloquio con la cantautrice siciliana reduce da Amici Lei ha catturato l Italia, cosa che non accadeva spesso, e non accadeva alle donne. E un artista che amo e stimo moltissimo" Anche Ibla una cantautrice, con un ispirazione che la muove. "Mi ispiro a ...

La posta di Gramellini: «Ho-capito-non-lo-faccio-più-io-ti-amo» Corriere della Sera Scopri quali sono le città più green nel mondo e in Italia! Il numero dei grandi centri urbani che hanno deciso di evolversi in "città della natura" è in aumento. Ma quali sono quelli più green? Scopriamolo insieme!

Alessandro Stella Alessandro Stella Avvicinatosi al tennis per errore, crede ora che la stop volley sia il rifugio dei codardi. Giace su Twitter come @al_urker ...

'Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progettoho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude alcune delle cose che più: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa ...Lei ha catturato l Italia, cosa cheaccadeva spesso, eaccadeva alle donne. E un artista chee stimo moltissimo" Anche Ibla una cantautrice, con un ispirazione che la muove. "Mi ispiro a ...Il numero dei grandi centri urbani che hanno deciso di evolversi in "città della natura" è in aumento. Ma quali sono quelli più green? Scopriamolo insieme!Alessandro Stella Avvicinatosi al tennis per errore, crede ora che la stop volley sia il rifugio dei codardi. Giace su Twitter come @al_urker ...