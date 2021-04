L’ingresso di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: “meglio senza Cecilia Rodriguez”, parla la Zanicchi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sta arrivando il “super macho” dell’Isola dei Famosi: Ignazio Moser (aereo permettendo). Iva Zanicchi, ospite di Casa Chi, ha commentato L’ingresso del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Riuscirà l’ex gieffino a tenere alto lo spirito dei naufraghi attualmente concentrato più sulle liti che su altro? Ignazio Moser all’Isola: parla Iva Zanicchi Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sta arrivando il “super macho” dell’Isola dei(aereo permettendo). Iva, ospite di Casa Chi, ha commentatodel fidanzato di. Riuscirà l’ex gieffino a tenere alto lo spirito dei naufraghi attualmente concentrato più sulle liti che su altro?IvaIva, opinionista dell’Isola dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : L’ingresso di Ignazio Moser all’#Isola dei Famosi: “meglio senza Cecilia Rodriguez”, parla la Zanicchi - 80Ciaccarini : RT @Anna12870868: La realtà è che il cibo che ci dà Gesù, non solo ci sostiene ora, ma è il biglietto d'ingresso per la vita eterna. Dic… - topo1966 : RT @Anna12870868: La realtà è che il cibo che ci dà Gesù, non solo ci sostiene ora, ma è il biglietto d'ingresso per la vita eterna. Dic… - Anna12870868 : La realtà è che il cibo che ci dà Gesù, non solo ci sostiene ora, ma è il biglietto d'ingresso per la vita eterna… - IacopinoGloria : @fortunatomirko1 Probabile l'ingresso di Ignazio Moser -