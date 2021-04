Superlega | la minaccia di Infatino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Anche la Fifa scende in campo in appoggio dell’Uefa contro la nascita della. In occasione del congresso del massimo organismo europeo, svoltosi poco fa a Montreau, il numero uno del calcio mondiale ha attaccato duramente i 12 club fautori della neonata competizionendo di escluderli da tutte le competizioni ufficiali.: la Fifa annuncia sanzioni? Il Presidente della Fifa non ha usato mezzi termini per esprimere tutto il suo disappunto nei confronti di questa ‘scissione’ operata dalle big del calcio europeo: “Voglio essere estremamente chiaro: La Fifa è un’organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport. Come Fifa non possiamo che condannare fortemente la creazione di una, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche. Non c’è ...