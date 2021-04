I meli gelati per sconfiggere il ghiaccio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Acqua e fuoco per contrastare le gelate primaverili, da qualche anno fenomeno non più eccezionale ma ricorrente tre-quattro volte l’anno. L’azienda agricola Pomis di proprietà della famiglia Larcher, che coltiva mele su 30 ettari nelle campagne di Mortegliano, Bicinicco e Premariacco, utilizza due sistemi per salvare il prodotto: le classiche irrorazioni di acqua, che vengono attivate nei meleti di pianura e invece candele a pellet a Premariacco, dove l’acqua per l’irrigazione non è così abbondante.