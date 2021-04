Canzone segreta | stasera in tv | quante puntate sono e chi sono gli ospiti di venerdì 9 aprile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una settimana di pausa, torna in prima serata lo show emotainment, in onda questa sera,, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Alla conduzione Serena Rossi, una delle artisti più amate nel panorama del cinema, della musica e della televisione.in tv: chigliGlidi questa seraOrietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni.pronti ad emozionarsi? Ogni ospite sarà accompagnato dalle prime note della suadel cuore in un mondo fatto di ricordi, ...