Barcellona, Piqué in dubbio per il Clasico: le condizioni del difensore (Di martedì 6 aprile 2021) Gerard Piqué non ha preso parte all’allenamento di oggi. Al momento una sua assenza nel Clasico di sabato sera è più che probabile Gerard Piqué non ha preso parte all’allenamento di oggi quanto ancora alle prese con la distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro rimediata a inizio marzo. Al momento una sua assenza nel Clasico di sabato sera è più che probabile. Ad ogni modo le condizioni del difensore del Barcellona saranno rivalutate giovedì dallo staff medico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Gerardnon ha preso parte all’allenamento di oggi. Al momento una sua assenza neldi sabato sera è più che probabile Gerardnon ha preso parte all’allenamento di oggi quanto ancora alle prese con la distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro rimediata a inizio marzo. Al momento una sua assenza neldi sabato sera è più che probabile. Ad ogni modo ledeldelsaranno rivalutate giovedì dallo staff medico. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Piqué Barcellona, Piqué in dubbio per il Clasico: le condizioni del difensore Gerard Piqué non ha preso parte all'allenamento di oggi. Al momento una sua assenza nel Clasico di sabato sera è più che ...

Il Barça riapre la Liga al 90': segna Dembelé, - 1 dall'Atletico Ciò significa arretrare nuovamente l'olandese al centro della difesa al posto di Piqué (che tornerà disponibile contro i Blancos), mentre davanti c'è il tridente delle meraviglie contro un Valladolid ...

Ciò significa arretrare nuovamente l'olandese al centro della difesa al posto di Piqué (che tornerà disponibile contro i Blancos), mentre davanti c'è il tridente delle meraviglie contro un Valladolid ...