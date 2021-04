Ag Elmas | “E’ un grande giocatore | si affermerà”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Intervistato da Radio Punto Nuovo, l’agente diha parlato delle prestazioni del suo assistito. Ilmacedone, tornerà a disposizione di Gattuso dopo la pausa dovuta alle nazionali. Napoli-Crotone: probabili formazioni e dove vederla: futuro lontano da Napoli? Queste le parole dell’agente dia Radio Punto Nuovo: “Con la Macedonia sta vivendo un momento di euforia. C’è stata la qualificazione agli europei per la prima volta qualche mese fa. Poi c’è stata la vittoria con la Germania. Sono risultati sorprendenti per una nazione che sta crescendo. Pandev ederoi nazionali? Direi di sì. Sta diventando insieme a Pandev un leader della nazionale e lui sente questa cosa, fornendo grandi prestazioni. È consapevole ogni volta che va in nazionale che farà una ...

... all'Allianz Stadium, contro la Juve.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli - Crotone, Cosmi: 'Faremo unagara contro unasquadra' Ag.: "Per la sua età è uno ...... sappiamo che per un risultato positivo dobbiamo solo fare unagara. Il Napoli è un gruppo ...: 'Per la sua età è uno dei migliori al mondo' Sacchi: "Nel 1990 fummo truffati, Alemao non si ...Intervistato da Radio Punto Nuovo, l'agente di Elmas, ha parlato del suo assistito che sta incantando con la maglia della nazionale macedone.Elmas (C-T) – Germania-Macedonia 1-2 ... Quindi, una volta ancora, Soriano è una scelta approvata: per cuori forti, come quello grande che mette lui ogni domenica.