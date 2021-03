Judo | Nicholas Mungai è secondo nel Grand Slam a Tbilisi | punti importanti per le Olimpiadi di Tokyo

(Di domenica 28 marzo 2021) Terza e ultima giornata con il botto per i colori italiani neldi. Sul tatami georgiano erano due gli azzurri impegnati ed entrambi nella categoria dei -90 kg:e Lorenzo Rigano. Ebbene, è arrivata unae prestazione di, capace di spingersi fino all’atto finale di questa competizione. L’esordio contro il britannico Jamal Petgrave aveva già fatto capire che la condizione era buona per il classe ’93 del Bel Paese: un waza-ari e un ippon a completare il confronto dopo 2’31”. A seguire il nostro portacolori ha affrontato l’australiano Harrison Cassar e anche in questo caso l’italiano ha condotto le danze in maniera autorevole. Le due ammonizioni per shido dell’aussie sono state poi completate da un ...

Judo italiano in estasi ieri per l'oro della Giuffrida, oggi invece nessuna gioia per gli azzurri. Quattro gli atleti in gara: Giovanni Esposito, Matteo Medves, Nadia Simeoli e Kenny Bedel. Domani ter ...