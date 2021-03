Covid, corsa per le vaccinazioni, ma l’immunità non dura più di 10 mesi, dice Crisanti (Di domenica 28 marzo 2021) Medici e scienziati puntano molto sull’immunità data dal vaccino. Un nuovo studio, tuttavia, rivela che gli anticorpi hanno breve vita. Il bollettino nazionale diffuso dal ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia segnala 19.611 nuovi casi e 297 morti. Il totale per il nostro Paese è, ad oggi, di 3.532.057 persone di cui L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 28 marzo 2021) Medici e scienziati puntano molto suldata dal vaccino. Un nuovo studio, tuttavia, rivela che gli anticorpi hanno breve vita. Il bollettino nazionale diffuso dal ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia segnala 19.611 nuovi casi e 297 morti. Il totale per il nostro Paese è, ad oggi, di 3.532.057 persone di cui L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Covid corsa Tampone negativo per Handanovic Buone notizie per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Samir Handanovic non è più positivo al Covid. L'ultimo tampone è infatti risultato negativo e il portiere sarà pertanto disponibile sabato ...corsa ...

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live streaming: Leclerc supera Bottas! (Gp Bahrain 2021) ...un calendario molto simile alla normalità sia pure con molte restrizioni Covid ancora vigenti, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa ...

Covid: corsa al vaccino made in Italy La Repubblica Covid, oltre sessanta persone sanzionate dai carabinieri ad Aversa Oltre sessanta persone sono state sanzionate dai carabinieri nel corso di controlli effettuati ad Aversa (Caserta) e nei comuni limitrofi, per violazione delle prescrizioni anti-Covid. In particolare ...

Van Aert vince la Gent-Wevelgem davanti a Nizzolo e Trentin L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

