Scuola: dal 6 aprile si torna in presenza, anche in zona rossa (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo Pasqua gli studenti tornano sui banchi. Le scuole fino alla prima media riapriranno le porte, anche se in zona rossa. Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty ImagesSaranno 5,3 milioni gli studenti che a partire dal 6 aprile torneranno sui banchi di Scuola. È questo l'obiettivo a cui punta il governo di Mario Draghi e che potrà essere realizzato solo se la curva dei contagi si subirà uno stallo. A tornare in presenza, saranno gli alunni dell'infanzia, delle scuole primarie e quelli che frequentano la prima media. Leggi anche -> Terremoto nel mar Adriatico: scossa avvertita da Roma a Napoli La nota più importante, è che non si terranno in conto dei colori delle regioni. Infatti, sarà permesso agli studenti di ...

