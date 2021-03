L' Europa si rifonda o affonda

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) L’abbiamo scritto un miliardo di volte: la pandemia ha un pregio, non conosce sfumature, ingigantisce il buono e il cattivo delle nostre vite, mostra con spietata chiarezza quello che va e quello che non va e mai come in questi giorni ha reso così evidente l’incompiutezza, e dunque l’inadeguatezza, dell’Unione europea. Povera casa chiassosa, dove è una sciocchezza dire del dominio della burocrazia, piuttosto è il dominio sterile dell’assemblearismo di ventisette stati membri per cui, finché non si raggiunge l’unanimità, nulla si decide. Il risultato è il compromesso non al ribasso, come sarebbe ovvio, ma allo sprofondo, e la prova è nell’imbarazzante, fallimentare politica di acquisto dei vaccini. Ogni casa farmaceutica si sente autorizzata a mettere l’in coda, a non rispettare i patti, a mandare i vaccini dove evidentemente li pagano di più, nella certezza di ...