Maurizio Aiello: età, altezza, peso, origini, la moglie ‘eterna’, i 2 figli, vita privata (Di domenica 14 marzo 2021) Maurizio Aiello è un attore italiano. Il suo volto è sempre stato noto al grande pubblico per le numerose partecipazioni in alcuni dei cast di fiction e soap opera più celebri nel circuito dei piccoli schermi del Belpaese. La sua notevole presenza ha contribuito alle numerose richieste lavorative. Di certo l’identificazione maggiore della sua figura è nel personaggio del malvagio Alberto Palladini de Un posto al sole, ruolo che l’ha reso estremamente popolare nel pubblico di settore, ma Maurizio Aiello ha una carriera piuttosto ricca, che non si è limitata alla longevità degli sceneggiati della celebre soap opera. Maurizio Aiello vita privata: anni, altezza, peso, moglie e ... Leggi su tuttivip (Di domenica 14 marzo 2021)è un attore italiano. Il suo volto è sempre stato noto al grande pubblico per le numerose partecipazioni in alcuni dei cast di fiction e soap opera più celebri nel circuito dei piccoli schermi del Belpaese. La sua notevole presenza ha contribuito alle numerose richieste lavorative. Di certo l’identificazione maggiore della sua figura è nel personaggio del malvagio Alberto Palladini de Un posto al sole, ruolo che l’ha reso estremamente popolare nel pubblico di settore, maha una carriera piuttosto ricca, che non si è limitata alla longevità degli sceneggiati della celebre soap opera.: anni,e ...

Advertising

CorriereCitta : Maurizio Aiello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, truffa, Instagram #maurizioaiello #domenicalive - domenicalive : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - Paola63689975 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - Federica20_ : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… -