Napoli, contro il Milan torna Lozano: scelto l’arbitro del match (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill. Successivamente esercitazione tecnica e gioco di posizionamento in campo. Chiusura con lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Sarà l’arbitro Pasqua di Tivoli a dirigere Milan-Napoli. Assistenti: Costanzo-Vecchi. IV Uomo: Abisso. VAR: Mazzoleni-Paganessi Fabrizio Pasqua ha 7 precedenti con gli azzurri in campionato: Napoli-Genoa 1-0 del 18 marzo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli azzurri preparano ililin programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill. Successivamente esercitazione tecnica e gioco di posizionamento in campo. Chiusura con lavoro tattico e partitina a campo ridotto.ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. SaràPasqua di Tivoli a dirigere. Assistenti: Costanzo-Vecchi. IV Uomo: Abisso. VAR: Mazzoleni-Paganessi Fabrizio Pasqua ha 7 precedenti con gli azzurri in campionato:-Genoa 1-0 del 18 marzo ...

