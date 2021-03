Lettera di una madre: “Chiedo scusa per non aver educato i miei figli” (Di martedì 2 marzo 2021) Una madre di Firenze alle prese con due figli che non comprendono appieno le norme Covid, ha scritto una Lettera. Non è raro sentir parlare di giovani ragazzi che, stufi della pandemia e dell’obbligo di indossare le mascherine, si ritrovano in gruppetti nelle case o danno vita a dei veri e propri assembramenti nei parchi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Unadi Firenze alle prese con dueche non comprendono appieno le norme Covid, ha scritto una. Non è raro sentir parlare di giovani ragazzi che, stufi della pandemia e dell’obbligo di indossare le mascherine, si ritrovano in gruppetti nelle case o danno vita a dei veri e propri assembramenti nei parchi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - matteosalvinimi : “Vaccinate lei. È una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può permettersi di portare il virus in casa. I… - AzzolinaLucia : Vi ricordate Anita, la ragazzina di Torino che per settimane ha manifestato davanti alla sua scuola per chiedere di… - gighea : RT @Laura72863477: ??. E soprattutto che la giustizia deve essere amministrata non solo con equilibrio e prudenza, ma soprattutto con una ca… - suzyhangarounds : Giulio Colombo riceve una lettera da una disperata Enrica -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera una Domani la veglia di preghiera on line per la Quaresima alla diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo La preghiera come vaccino spirituale "Nel raccoglimento spirituale della notte, ogni crisi può raggiungere l'alba di un giorno nuovo " scrive il vescovo in una lettera ai fedeli". La preghiera ...

"Troppe persone non rispettano le regole, serve l'esercito" Angri . Troppi assembramenti in strada, innumerevoli infrazioni segnalate e una nuova impennata di contagi: queste le motivazioni alla base della missiva che diversi sindaci ... Nella lettera, i primi ...

Giulianova, nuovo sopralluogo alla Rosa Maltoni con una delegazione dell’Invimit dichiara il Vice Capogruppo Regionale del Partito Democratico, Dino Pepe. “Bene hanno fatto i sindacati abruzzesi a ricordarlo, con una lettera, al Governatore Marco Marsilio, all’Assessore al Lavoro ...

Lettera-appello al Ministro della Salute sui vaccini alle persone con disabilità Ad elaborarla, a nome dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, è stata la deputata Lisa Noja, e il documento ha già ottenuto l’adesione di numerose Associazioni, nonché di ben centoquattro ...

La preghiera come vaccino spirituale "Nel raccoglimento spirituale della notte, ogni crisi può raggiungere l'alba di un giorno nuovo " scrive il vescovo inai fedeli". La preghiera ...Angri . Troppi assembramenti in strada, innumerevoli infrazioni segnalate enuova impennata di contagi: queste le motivazioni alla base della missiva che diversi sindaci ... Nella, i primi ...dichiara il Vice Capogruppo Regionale del Partito Democratico, Dino Pepe. “Bene hanno fatto i sindacati abruzzesi a ricordarlo, con una lettera, al Governatore Marco Marsilio, all’Assessore al Lavoro ...Ad elaborarla, a nome dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, è stata la deputata Lisa Noja, e il documento ha già ottenuto l’adesione di numerose Associazioni, nonché di ben centoquattro ...