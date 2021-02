Sanremo 2021, Saverio Raimondo svela cosa accadrà a Pigiama Rave: “Avremo Naomi Campbell, Celentano e Benigni, ecco quanto ci costa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Govedì 25 marzo alle ore 15.00 Saverio Raimondo è stato in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti in una nuova puntata di “Programma“, in onda sulla pagina Facebook di FQMagazine e del FattoQuotidiano e sul canale YouTube del Fatto Quotidiano. L’autore comico e stand-up comedian ha parlato del successo del suo late night show “Pigiama Rave” e ha dato qualche anticipazione dell’ultima puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo alle 23.05 su Rai 4, con tutto quello che non vedremo alla 71° edizione del festival di Sanremo: dal pubblico dell’Ariston a Naomi Campbell, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Lady Gaga e molti altri: “Benigni e Celentano ci sono costati 500 mila euro ciascuno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Govedì 25 marzo alle ore 15.00è stato in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti in una nuova puntata di “Programma“, in onda sulla pagina Facebook di FQMagazine e del FattoQuotidiano e sul canale YouTube del Fatto Quotidiano. L’autore comico e stand-up comedian ha parlato del successo del suo late night show “” e ha dato qualche anticipazione dell’ultima puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo alle 23.05 su Rai 4, con tutto quello che non vedremo alla 71° edizione del festival di: dal pubblico dell’Ariston a, Adriano, Roberto, Lady Gaga e molti altri: “ci sonoti 500 mila euro ciascuno, ...

