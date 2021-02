Governo | Brunetta | ' nessuna intervista su smart working | parole del giugno scorso'

ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - La7tv : #tagada La confessione dell'ex commissario Carlo #Cottarelli: 'Sarebbe stato un onore entrare nel governo #Draghi,… - pietroraffa : 'Hai già avuto contatti con Ministri di questo Governo?' 'Sì' #GovernoDraghi #Brunetta - unpadovano : RT @ciropellegrino: Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata al Tg… - SottiliL : @OttoemezzoTW ricordate che Salvini ha dimezzato i 5stelle al governo. @AndreaScanzi HP ha ritrattato su brunetta . Si informi. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Brunetta

Orizzonte Scuola

Con l'epidemia in corso è la mossa giusta? Ai microfoni di Radio Casteddu Ugo Cappellacci spiega: 'Io credo che si debba prima fare qualche verifica, l'affermazione diè corretta perché da ...'Come si concilia l'allarme lanciato dal Cts sulla variante inglese del virus e l'invito di alzare la guardia nella prevenzione con la scelta del ministrodi smetterla con lo smart working e far tornare tutto il lavoro in presenza? Non si concilia. Cosa succede?'. Così il responsabile Lavoro del Pd Marco Miccoli.Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Leggo sul sito del Corriere della Sera di una mia intervista pubblicata in data odierna, alle ore 19.13, a Claudia Voltattorni dal titolo 'Basta smart working, i dipendent ...(15 febbraio 2021) – “Auguri di buon lavoro agli onorevoli Gelmini, Carfagna e Brunetta che rappresentano Forza Italia nel Governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi. Una compagine di primo ...