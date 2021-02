Roma-Udinese, gol di Veretout: colpo di testa vincente, che assist di Mancini (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) La Roma sblocca subito la partita. Nel match contro l’Udinese, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i giallorossi trovano il gol del vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco: bell’azione sulla destra con Mancini che sale e mette un cross pennellato che premia l’inserimento di Vereout. Il centrocampista Romanista si inserisce alla perfezione e punisce Musso con un preciso colpo di testa. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Lasblocca subito la partita. Nel match contro l’, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i giallorossi trovano il gol del vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco: bell’azione sulla destra conche sale e mette un cross pennellato che premia l’inserimento di Vereout. Il centrocampistanista si inserisce alla perfezione e punisce Musso con un precisodi. In alto ildel gol. SportFace.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Udinese *(Veretout 5‘) #SSFootball - LukeRedblack : Noi parliamo della prestazione del Milan, ma ancora non abbiamo capito la prestazione dello Spezia ieri. Sto guard… - PaoloZanotta2 : RT @vfeltri: I cronisti della partita in corso tra Roma e Udinese fanno impressione per le leccate ai giallorossi che comunque sono forti.… - RaimondoSecci : @fabio200908 Non la sto guardando, i commenti live parlano di rigore netto non concesso all'Udinese e rigore ridico… - CeBarteMora : RT @ECDTuto: Hoy #SerieA????? | Jornada 22 Cagliari vs Atalanta Sampdoria vs Fiorentina Crotone vs Sassuolo Inter vs Lazio Roma vs Udinese -