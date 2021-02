Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Melbourne? Montepremi basso, domani gli Australian Open (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1 grazie alla vittoria contro Stefano Travaglia nella finale andata in scena sul cemento Australiano. L’azzurro, che ieri aveva sconfitto il russo Karen Khachanov, ha alzato al cielo il secondo trofeo nel massimo circuito dopo quello ottenuto lo scorso autunno a Sòfia. L’altoatesino ha faticato contro il marchigiano a livello fisico, ma ora ora dovrà recuperare rapidamente perché domani è atteso da un debutto di fuoco agli Australian Open: il suo primo ostacolo nello Slam è l’ostico canadese Denis Shapovalov. Jannik Sinner ha incominciato l’anno nel miglior modo possibile nella terra dei canguri e vuole proseguire su questa strada. Ovviamente non c’è soltanto ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di1 grazie allacontro Stefano Travaglia nella finale andata in scena sul cementoo. L’azzurro, che ieri aveva sconfitto il russo Karen Khachanov, ha alzato al cielo il secondo trofeo nel massimo circuito dopo quello ottenuto lo scorso autunno a Sòfia. L’altoatesino ha faticato contro il marchigiano a livello fisico, ma ora ora dovrà recuperare rapidamente perchéè atteso da un debutto di fuoco agli: il suo primo ostacolo nello Slam è l’ostico canadese Denis Shapovalov.ha incominciato l’anno nel miglior modo possibile nella terra dei canguri e vuole proseguire su questa strada. Ovviamente non c’è soltanto ...

